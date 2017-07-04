Париж, 4 июля, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Президент Интерпола Мэн Хунвэй заявил, что государства и правоохранительные органы должны работать совместно, чтобы противостоять растущим угрозам, особенно в киберпространстве, сообщает 4 июля Associated Press.

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В своей речи в Сингапуре Хунвэй привел в пример такие угрозы, как вирус WannaCry, который затронул медицинские учреждения, заводы, банки и другие правительственные учреждения.

Речь Хунвэя на конгрессе по безопасности в Сингапуре была первой публичной речью в качестве президента Интерпола.

Штаб-квартира организации располагается во французском городе Лионе, в нее входят 190 стран и это самый действенный инструмент, позволяющий правоохранительным службам всего мира задерживать преступников, находящихся за пределами национальной юрисдикции.

Напомним, Мэн Хунвэй, ставший новым главой Интерпола в ноябре 2016 года, является высокопоставленным сотрудником китайской полиции. Его избрание на пост главы данного ведомства вызвало обеспокоенность со стороны некоторых политиков.

Противники избрания на данную должность гражданина Китая утверждают, что правоохранительная система этой страны непрозрачна и открыта для злоупотреблений.