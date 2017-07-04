Барнаул, 4 июля, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Барнаулец, сбывавший синтетические наркотики в особо крупном размере, приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Подробности уголовного дела, рассмотренного судом Железнодорожного районного суда Барнаула в отношении гражданина РФ Владислава Дубовца корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФСБ по Алтайскому краю.

УФСБ по Алтайскому краю Одна из обнаруженных «закладок» синтетических наркотиков в Барнауле

Стать наркосбытчиком мужчина вознамерился в сентябре 2016 года.

«В результате длительных поисков в интернете он инициативно вышел на некое неустановленное лицо и предложил свою кандидатуру в качестве закладчика наркотических средств. В ходе дальнейшей активной переписки Дубовец получал указания о местах «закладок» наркотиков, которые он должен был оттуда забирать и разделять на части. Далее, в соответствии с инструкциями виртуального собеседника, мужчине необходимо было закладывать партии синтетических наркотических средств по нескольким адресам для последующего распространения», — пояснили в ФСБ, отметив, что за достаточно короткий срок Дубовец поднялся по карьерной лестнице с рядового закладчика до оптового поставщика.

УФСБ по Алтайскому краю Наркотики, изъятые оперативниками в Барнауле

«В среде сложной виртуальной наркоцепочки его должность именуется «региональный склад», пояснили оперативники.

Известно, что до того, как этого поставщика задержали, он успел сделать три оптовых «закладки» в Индустриальном районе Барнаула, но все, что он прятал в тайниках и по месту его жительства (почти килограмм синтетических наркотиков), было изъято.

УФСБ по Алтайскому краю Одно из мест обнаружения «закладок» с синтетическими наркотиками в Барнауле

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае проживают 5900 зарегистрированных наркоманов (0,25% от общей численности населения края). Показатель распространенности наркомании в 2016 году к уровню 2014 года снизился на 15,5% и составил 248,2 на 100 тыс. населения, что ниже аналогичного показателя по Сибирскому федеральному округу на 9,1%. Такие данные в середине июня 2017 года обнародовал краевой минздрав.