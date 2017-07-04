Разделял и раскладывал: на Алтае осудили карьериста-наркосбытчика
Барнаул, 4 июля, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Барнаулец, сбывавший синтетические наркотики в особо крупном размере, приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Подробности уголовного дела, рассмотренного судом Железнодорожного районного суда Барнаула в отношении гражданина РФ Владислава Дубовца корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФСБ по Алтайскому краю.
Стать наркосбытчиком мужчина вознамерился в сентябре 2016 года.
«В результате длительных поисков в интернете он инициативно вышел на некое неустановленное лицо и предложил свою кандидатуру в качестве закладчика наркотических средств. В ходе дальнейшей активной переписки Дубовец получал указания о местах «закладок» наркотиков, которые он должен был оттуда забирать и разделять на части. Далее, в соответствии с инструкциями виртуального собеседника, мужчине необходимо было закладывать партии синтетических наркотических средств по нескольким адресам для последующего распространения», — пояснили в ФСБ, отметив, что за достаточно короткий срок Дубовец поднялся по карьерной лестнице с рядового закладчика до оптового поставщика.
«В среде сложной виртуальной наркоцепочки его должность именуется «региональный склад», пояснили оперативники.
Известно, что до того, как этого поставщика задержали, он успел сделать три оптовых «закладки» в Индустриальном районе Барнаула, но все, что он прятал в тайниках и по месту его жительства (почти килограмм синтетических наркотиков), было изъято.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае проживают 5900 зарегистрированных наркоманов (0,25% от общей численности населения края). Показатель распространенности наркомании в 2016 году к уровню 2014 года снизился на 15,5% и составил 248,2 на 100 тыс. населения, что ниже аналогичного показателя по Сибирскому федеральному округу на 9,1%. Такие данные в середине июня 2017 года обнародовал краевой минздрав.