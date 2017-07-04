Радио REGNUM: первый выпуск за 4 июля
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 июля, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- ОБСЕ: «Ставившим подписи под Минскими соглашениями не хватило мужества»;
- «Украина не вступит в НАТО, пока не вернет Донбасс и Крым»;
- »Еврокомиссия отодвигает Германию от «Nord Stream — 2» ради Украины»;
- Приднестровье: Сдаст ли Россия 220 тысяч своих граждан Додону?
- Медведев подписал постановление, запрещающее оставлять детей одних в авто;
- В банках «пропали» 50 млрд рублей средств дольщиков и СРО.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm