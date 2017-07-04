Петропавловск-Камчатский, 4 июля, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Выравнивание энерготарифов для промышленных предприятий на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня облегчит нагрузку на бизнес Камчатки. Такое мнение ИА REGNUM высказал глава камчатского регионального отделения российского Союза промышленников и предпринимателей Игорь Полунин.

Эдуард Бежанов ИА Красная Весна ЛЭП

Он при этом отметил, что новый механизм должен привести к снижению цен на товары и услуги, производимые камчатскими предприятиями.

«Снижение затрат предприятий на электроэнергию позволит повысить конкурентоспособность камчатских товаров, аккумулировать дополнительные средства на развитие бизнеса, создание новых рабочих мест. И мы будем работать с представителями бизнеса входящими в РСПП, чтобы выравнивание энерготарифов принесло не только снижение затрат для предприятий и организаций, но и сказалось на стоимости конечного продукта для потребителя», — отметил Игорь Полунин.

Механизм снижения энерготарифов до среднероссийского уровня для промышленных предприятий и коммерческих потребителей заработал на Дальнем Востоке 1 июля. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Таким образом, для всех юридических лиц Камчатского края величина тарифа на электроэнергию снижена до среднероссийского уровня и составит 4,38 руб/кВтч с НДС (или 3,71 руб/кВтч без НДС). При этом, законом также предусмотрено проведение перерасчета для предприятий за первое полугодие, исходя из среднероссийского тарифа. До 1 июля тариф на предприятий с учетом региональных субсидий составлял 7,38 руб/кВтч с НДС (или 6,25 руб/кВтч без НДС). Снижение тарифа на электроэнергию для юридических лиц составит порядка 40%.

«Решение президента о снижении тарифа на Дальнем Востоке до уровня среднероссийского — одно из самых ожидаемых в регионах. Тарифы на электроэнергию на Камчатке, как и у многих наших соседей, запредельно высокие. Они являются одним из главных сдерживающих факторов для развития бизнеса и промышленности. Новый механизм позволит снизить энерготарифы для предприятий и предпринимателей Камчатки на 40%. Безусловно, это отразится в целом на экономике края и создаст новые возможности для развития», — прокомментировал губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Как сообщало ИА REGNUM, поручение о выравнивании энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня было дано Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2015 года. Снижение энерготарифов начнется с пяти дальневосточных регионов, где фактический уровень тарифа превышает среднероссийский. Это Чукотка, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область.