Токио, 4 июля, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется склонить президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина к выбору «более конструктивной позиции» в отношении Северной Кореи. Абэ намерен побеседовать с лидерами на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, передает NHK.

O-stranah.ru Чучхе. КНДР

Глава японского правительства пояснил, что собирается просить лидеров стран, прибывающих на саммит G20, усилить давление на Пхеньян. Власти КНДР игнорируют предупреждения мирового сообщества, чему свидетельством является очередной ракетный пуск.

«Кроме того, я хочу обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину и президенту России Владимиру Путину с тем, чтобы Китай и Россия заняли более конструктивную позицию в отношении КНДР», — добавил Абэ.

Абэ также отметил, что в Гамбурге у него намечена трёхсторонняя встреча, в которой примет участие президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Премьер-министр Японии напомнил, что 3 июля провел переговоры с Трампом, которые подтвердили союзнический настрой Вашингтона и Токио в вопросе КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 4 июля 2017 года военные КНДР осуществили очередной запуск баллистической ракеты. По предварительной информации, ракета упала в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии. Агентство Yonhap отмечает, ракета стартовала из района города Бангьён в Северном Пхеньяне, ее тип пока не установлен.

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