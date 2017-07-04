Москва, 4 июля, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Москве 3 июля обсудили положение дел на Корейском полуострове и в Сирии, сообщает агентство Синьхуа.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Стороны договорились продолжать сотрудничество для разрешения ситуации на Корейском полуострове и привлечь все стороны конфликта к решению ядерной проблемы региона. Это должно быть сделано «путем диалога и переговоров».

Также лидеры двух стран подчеркнули стратегический характер партнерства между своими государствами и поддержали друг друга в стремлении укреплять суверенитет, национальную безопасность и интересы.

«Также (Россия и Китай — ИА REGNUM ) должны активизировать свою коммуникацию и координацию усилий по региональным и глобальным проблемам с целью преодоления вызовов и рисков и содействия стабильности, миру и процветанию», — говорится в сообщении.

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву шестой с момента его вступления в должность в 2013 году. Во время двухдневного визита китайские лидер подпишет с президентом РФ ряд договоров о сотрудничестве в сферах торговли, экономики, инвестиций, связи, СМИ и образования.

Также будет подписано совместное заявление об утверждении плана осуществления в период с 2017 по 2020 годы Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией.

В преддверии визита в Москву китайский лидер заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений между Россией и КНР, а также выразил надежду, что предстоящая встреча с президентом России придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.