Берлин, 4 июля, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Der Spiegel совместно с Институтом изучения общественного мнения Civey провели социологический опрос, результаты которого показали: лишь каждый третий относится к проведению саммита положительно.

Пирамида капиталистического общества

В период с 20 июня по 3 июля были опрошены более 5,2 тыс. человек по всей Германии.

45% респондентов отметили, что «скорее негативно» или «крайне отрицательно» относятся к проведению саммита G20. Около 32% дали положительную оценку.

Главными темами для обсуждения на саммите будут ситуация в Африке и международная торговля.

Однако 42% респондентов считают, что главной темой для обсуждения должна быть проблема с беженцами.

На втором месте — борьба с терроризмом: каждый пятый считает эту тему «наиболее важной».

Опрос показал, что тема международной торговли и финансовых рынков должна занимать одно из последних мест на встрече «Большой двадцатки».

70% респондентов уверены, что итоги саммита не внесут никаких существенных изменений, а лидеры государств не решат важнейших международных проблем.