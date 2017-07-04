Лондон, 4 июля, 2017, 07:17 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге Уимблдона одержал сенсационную победу над пятой ракеткой турнира швейцарцем Стэном Вавринкой.

Ojde.biz Тенис

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 12 минут, завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1. Матч прошел с преимуществом Медведева, который контролировал ход встречи.

Российский теннисист 10 раз подал навылет и допустил семь двойных ошибок. У Вавринки 1 «эйс» и 3 двойные ошибки. По активно выигранным очкам Медведев опередил швейцарца — 42 против 31, и допустил меньше невынужденных ошибок — 29 против 39.

Во втором круге Медведева ждет встреча с бельгийцем Рубеном Бемельмансом, который в матче первого круга победил Томми Хааса.

В другом матче дня Карен Хачанов одержал победу над соотечественником Андреем Кузнецовым в пят сетах — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 1:6, 6:2. Во втором круе он встретится с бразильцем Тьяго Монтейро.

Лондон (Великобритания). Уимблдон. 1-й круг. Мужчины.

Даниил Медведев (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария, 5) — 6:4, 3:6, 6:4, 6:1

Карен Хачанов (Россия, 30) — Андрей Кузнецов (Россия) — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 1:6, 6:2