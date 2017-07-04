Рубцовск, Алтайский край, 4 июля, 2017, 07:12 — ИА Регнум. Бойцы всероссийского студенческого отряда «Альтернатива», впервые сформированного Сибирской генерирующей компанией (СГК), побывали в Барнауле, где познакомились с работой одной из ведущих станций Алтайской энергосистемы — Барнаульской ТЭЦ-3 СГК. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 июля, в пресс-службе алтайского филиала компании.

Светлана Шаповалова Сибирская генерирующая компания реализует уникальный проект в Рубцовске

«Получив напутственные слова от представителей компании, руководства Алтайского краевого штаба студенческих отрядов, отправились к месту своей непосредственной дислокации — в Рубцовск — где в течение двух месяцев им предстоит принимать участие в проекте по модернизации системы теплоснабжения, не имеющем аналогов в России», — отметили энергетики.

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На Барнаульской ТЭЦ-3 студентов-энергетиков встретил опытный энергетик, заместитель главного инженера станции по эксплуатации Виктор Бобб. В ходе экскурсии он показал своим юным коллегам основные производственные цеха и блочные щиты управления турбинами и котлами. Ребята также пообщались с оперативным персоналом, расспросив о тонкостях работы.

«Сотрудники предприятия отметили — нечасто случается проводить экскурсии для подготовленной аудитории, когда не нужно пояснять происходящие на ТЭЦ процессы и переводить их на более понятный язык», — поделились наблюдениями в СГК.

На первом общем сборе стройотрядовцам была дана максимально подробная информация о проекте, над реализацией которого им предстоит трудиться.

«Участие в этом отряде это очень важный опыт, возможность проявить и зарекомендовать себя. Очень хочется, чтобы работы давали как можно больше, и чтобы она была максимально приближена к специальности, так как в следующем году я уже заканчиваю обучение и планирую устраиваться работать на ТЭЦ в родном городе», — отметил командир отряда Артем Абкадыров, приехавший на Алтай из Казани.

Впрочем, вопросы были и о том, как в дальнейшем устроиться в СГК, и о возможности посещения второй барнаульской ТЭЦ.

Руководитель Алтайского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Евгений Якунин высказал уверенность, что предстоящие два месяца будут для стройотряда «Альтернатива» насыщенными и интересными.

«Вы многое увидите, узнаете, научитесь. Я желаю вам достойно и плодотворно трудиться на этом знаковом проекте Сибирской генерирующей компании», — напутствовал он студентов.

Уже сегодня все 18 бойцов ознакомились в Рубцовске с фронтом работ, которые им предстоит выполнить, и приступили к своим новым обязанностям.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект, который с осени 2016 года реализует Сибирская генерирующая компания (СГК) в Рубцовске, без преувеличения можно назвать уникальным. Специалисты компании нашли резерв для повышения эффективности советского наследия — Южной тепловой станции ‑ и полагают, что смогут наилучшим образом оптимизировать производство. Для реализации этого проекта СГК вложит в тепловую инфраструктуру Рубцовска более 2 миллиардов рублей. В состав стройотряда вошли студенты энергетических специальностей 9 вузов России — из Томска, Белгорода, Иркутска, Казани, Кемерова, Красноярска, Барнаула, Омска и Рубцовска.