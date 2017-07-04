Эр-Рияд, 4 июля, 2017, 06:34 — ИА Регнум. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абд аль-Азиз ас-Сауд заявил, что не примет участие в саммите G20, который пройдет 7—8 июля в Гамбурге, передает 4 июля Die Tagesschau.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саудит

Вместо себя он отправил министра финансов королевства Мухаммеда Аль-Джадаана.

Как сообщают немецкие СМИ, причиной отказа короля от поездки стал неутихающий дипломатический кризис вокруг Катара.

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия и ее союзники ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в оказании помощи террористам. Они устроили ему транспортную и продовольственную блокаду.

Позднее страны направили Катару ультиматум из 13 пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, одними из ключевых требований являются разрыв дипломатических отношений Катара с Ираном, закрытие Al-Jazeera (международной телекомпании со штаб-квартирой в Дохе), а также прекращение военного сотрудничества с членом НАТО Турцией и закрытие ее военной базы на своей территории.

Помимо этого Катар должен выплатить денежную компенсацию, размер которой пока не известен.

Но, как заявляют представители катарских властей, Доха выполнять данные требования не будет, так как они считают: это — нарушение суверенитета страны.