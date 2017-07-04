Вашингтон, 4 июля, 2017, 06:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп надеется, что очередной запуск баллистической ракеты Северной Кореей побудит Китай предпринять жёсткие меры в отношении Пхеньяна. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Северная Корея запустила очередную ракету. Этот парень может найти себе занятие в жизни получше? С трудом верится, что Южная Корея и Япония станут терпеть это и дальше», — отметил Трамп.

Глава Белого дома также выразил надежду, что Китай «предпримет жёсткие шаги в отношении КНДР и положит конец этому бреду раз и навсегда».

Напомним, северокорейские военные утром 4 июля осуществили запуск баллистической ракеты с восточного побережья страны в сторону Японского моря. Ракета была выпущена из окрестностей города Бангьён в провинции Северный Пхеньян и упала в исключительной экономической зоне Японии.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга назвал ракетный запуск нарушением резолюций Совета безопасности ООН и заявил, что Токио выражает протест и решительно осуждает действия Пхеньяна.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности для «оценки готовности Южной Кореи к новым провокациям».