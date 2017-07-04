Якутск, 4 июля, 2017, 06:31 — ИА Регнум. В лесах Якутии введён режим ЧС из-за природных пожаров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июля в республиканском департаменте по лесным отношениям, на территории региона зафиксировано 30 лесных пожаров, их общая площадь — 4,6 тыс. га.

skeeze Огонь в лесу

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Кроме того, уровень опасности возникновения новых возгораний в лесах республики IV—V класса из-за погодных условий — жары, гроз и шквалистого ветра на фоне отсутствия сильных дождей.

«Именно по причине гроз, жары и сильных ветров ситуация усложняется», — пояснил подписавший указ об введении режима ЧС глава Якутии Егор Борисов. Он поручил правительству региона не допустить угрозы населённым пунктам, а главам муниципалитетах — обеспечить участие в ликвидации ЧС в лесах на своей территории.

Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии на охраняемой территории зарегистрировано 158 лесных пожаров общей площадью 10,7 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутии катастрофически не хватает сил и средств на тушение лесов на огромной территории. В связи с этим возгорания, которые не угрожают населённым пунктам, в регионе не тушат: до них даже добираться трудно. Кроме того, в республике очень мало парашютистов-десантников, и растёт долг авиакомпаниям за мониторинг территории, который уже достиг 35 млн рублей.

По словам заместителя руководителя департамента по лесным отношениям Республики Саха Джулустана Хона, в ближайшее время улучшения ситуации с лесными пожарами в регионе ждать не стоит, так как обильные дожди в Якутии пойдут только в конце июля.