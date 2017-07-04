Париж, 4 июля, 2017, 06:09 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует сократить число депутатов парламента на одну треть и сократить число сроков, на которые они могут избираться подряд, передает 3 июля Der Standard.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Об этом президент сообщил 3 июля в ходе своего выступления перед парламентом в Версале.

Макрон считает, что нововведения положительно скажутся на общем качестве состава парламента и работы депутатов в целом.

Помимо этого, он призвал провести реформу избирательного права, в рамках которой к нынешней мажоритарной системе добавятся элементы пропорциональной, чтобы малые партии имели больше шансов на представительство в парламенте.

Это, согласно мнению Макрона, обеспечит «более справедливое присутствие всех течений во французском парламенте».

Если президент не заручится поддержкой депутатов, он пообещал провести референдум.

Помимо этого, в ходе своего выступления он объявил, что намерен отменить режим чрезвычайного положения в стране осенью 2017 года.

Напомним, режим ЧП был введен на территории Франции после парижских терактов в ноябре 2015 года и продлевался четыре раза. Он позволяет сотрудникам полиции проводить обыски в жилых помещениях без разрешения и ограничивать свободу передвижения граждан.

Макрон пообещал больше «не ущемлять личные свободы французского народа».