Гамбург, Германия, 4 июля, 2017, 05:47 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Германии арестовали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта в время саммита G20, который должен пройти в Гамбурге, передаёт hamburg.de.

Keith Allison Арест

Как сообщается, подозреваемый — 30-летний житель города Ростока. В полиции считают, что мужчина пытался организовать группировку для совершения «серьёзных преступлений» в ходе.

При обысках в Ростоке и Гамбурге полицией было изъято большое количество холодного оружия, прицелы, взрывчатка и пиротехника, горючие жидкости и химикаты, противогазы, пакеты для транспортировки химических соединений и другие предметы.

Отмечается, что подозреваемый был членом одной из местных леворадикальных группировок и ранее уже неоднократно попадал в поле зрения силовиков, участвуя в антиправительственных акциях.

Как сообщается, мужчине могут быть предъявлены обвинения в создании преступной организации.

Как передавало ИА REGNUM, саммит G20 будет проходить в Гамбурге 7−8 июля. Местная полиция готовится к многочисленным демонстрациям с участием антиглобалистов, анархистов и представителей других политических течений. Власти ожидают, что для участия в протестных акциях в город прибудет не менее 150 тысяч человек.

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