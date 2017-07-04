Казань, 4 июля, 2017, 05:49 — ИА Регнум.

В связи со вступлением в силу большого пакета изменений к нормативам градостроительного проектирования Казани изменился порядок оформления разрешения на строительство. Новая редакция местных нормативов вступила в силу с 1 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Те застройщики, которые утвердили проектную документацию по объекту капстроительства до вступления норм в силу, смогут получить разрешение на его строительство по старым правилам до 31 декабря 2017 года. Но только в случае, если разработка документации была на основании градостроительного плана участка.

Если же проект планировалось реализовать в границах исторического поселения в составе городского округа, то срок увеличивается до 1 июля 2018 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21 июня на очередном заседании депутаты Казанской гордумы большинством голосов приняли поправки к местным градостроительным нормативам. Среди прочего они изменяют норму обеспеченности парковочными местами для жильцов квартир в строящихся домах.

По словам депутата Казанской гордумы Алексея Серова, новые поправки на 20% ухудшили общие нормативы для соципотечных домов. В число тех, кому изменены нормативы обеспеченности парковками, попали дома, строящиеся по программе переселения из аварийного и ветхого фонда, и дома, стоящие в непосредственной близости от метро.

Добавим, для жилых кварталов, групп домов и отдельных жилых зданий количество парковок определят из нормы — одно место на 53 кв. м общей площади квартиры. Это меньше, чем средняя площадь однокомнатной квартиры — 37 кв. метров.

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