Кемерово, 4 июля, 2017, 05:35 — ИА Регнум. Губернатора Кемеровской области Амана Тулеева самолётом МЧС доставили в Москву для реабилитации после операции на позвоночнике. Тулеева привезли на аэродром на носилках и доставили на борт самолёта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник. В московском аэропорту главу Кузбасса встретили сотрудники всероссийского центра медицины катастроф «Защита» и отвезли его в одну из больниц, где он пройдёт ряд процедур, которые должны помочь ему восстановиться после операции на позвоночнике.

Government.ru Аман Гумирович Тулеев

Начальник главного управления по работе со СМИ администрации Кемеровской области Алексей Доронгов подтвердил ИА REGNUM, что Аман Тулеев сейчас находится на реабилитации в специализированной московской клинике.

«На сегодняшний день состояние губернатора стабильное, он чувствует себя хорошо. Весь запланированный кузбасскими врачами объём реабилитационных мероприятий был выполнен по графику. По словам медиков, Аман Тулеев показал себя дисциплинированным пациентом: скрупулезно выполняя все предписания, он прошёл все намеченные процедуры, в том числе, сложные и болезненные», — подчеркнул Доронгов.

По словам представителя кемеровской администрации, реабилитационный процесс главы Кузбасса проходит под контролем министерства здравоохранения РФ и лично министра Вероники Скворцовой.

«После очередной консультации в режиме видеоконференции с участием ведущих специалистов регионального и федерального здравоохранения по личной инициативе Скворцовой Тулееву было предложено продолжить реабилитацию в Москве. Аман Тулеев принял это предложение и сейчас находится на восстановительном лечении в специализированной московской клинике, обладающей полным набором возможностей для интенсивного режима восстановительной терапии», — сказал Алексей Доронгов.

Когда Аман Тулеев сможет вернуться к работе в областной администрации, ответить он затруднился.

«Всё зависит от решения врачей», — отметил начальник главного управления по работе со СМИ администрации Кемеровской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Кемеровской области Аман Тулеев перенёс сложную операцию на позвоночнике с использованием металлоконструкций. В областной администрации уверяют, что оперативный этап лечения был проведён в плановом порядке. Еще в октябре 2016 года Аману Тулееву были выставлены показания о необходимости оперативного лечения, но в силу своего рабочего графика он сдвинул этап лечения и перенёс его на семь месяцев, совместив со своим отпуском. И в мае 2017 года в одной из клиник Германии была проведена операция. Реабилитация потребовала больше времени и из-за этого глава Кузбасса несколько раз продлевал свой отпуск (19 июня он во второй раз продлил свой отпуск, который начался 22 мая).

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После этого появилась информация о том, что Тулеев уйдет в отставку после 1 июля, после 20-летнего пребывания на посту. Но многие эксперты уже тогда заявляли ИА REGNUM, что это всего лишь слухи, которые периодически появляются на протяжении многих лет.

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20 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сведениями о возможной отставке Тулеева не располагают.

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На пресс-конференции 22 июня начальник главного управления по работе со СМИ в регионе Алексей Доронгов объявил, что Аман Тулеев после реабилитации вернётся на рабочее место. Он подчеркнул, что информация о том, что «якобы губернатор написал заявление об отставке — неправда. Губернатор такого заявления не писал».

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Отметим, Аман Тулеев руководит Кемеровской областью с 1 июля 1997 года.