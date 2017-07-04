Многофункциональный комплекс «Мать и дитя» построят в Казани
Казань, 4 июля, 2017, 05:27 — ИА Регнум.
В Казани будет открыт многофункциональный госпиталь «Мать и дитя». Под строительство объекта указом главы республики Рустама Минниханова земельный участок будет предоставлен без проведения торгов. Проект получил статус масштабного инвестиционного, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Одноимённому ООО участок площадью 26 078 кв. м будет передан в аренду. Министерство земельных и имущественных отношений РТ в ближайшее время должно подготовить все необходимые документы и заключить с компанией договор.
По данным публичной кадастровой карты, участок расположен в Приволжском районе Казани и предназначен под размещение объектов здравоохранения. Он был поставлен на кадастровый учёт 6 июня 2017 года. Его кадастровая стоимость — 193 327 688,32 рубля.
Напомним, в рамках республиканского Земельного кодекса получить участок без проведения торгов можно, если проект соответствует критериям масштабного инвестиционного. В частности, проект-претендент должен создать или увеличить число рабочих мест.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 2018 года в России для сферы надзора за здравоохранением будет введён риск-ориентированный подход. Все медицинские учреждения распределят по рейтингу риска. Такое заявление было сделано на заседании коллегии Росздравнадзора, которое прошло в Казани 3 июля под руководством главы ведомства Михаила Мурашко.