Казань, 4 июля, 2017, 05:27 — ИА Регнум.

В Казани будет открыт многофункциональный госпиталь «Мать и дитя». Под строительство объекта указом главы республики Рустама Минниханова земельный участок будет предоставлен без проведения торгов. Проект получил статус масштабного инвестиционного, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

Одноимённому ООО участок площадью 26 078 кв. м будет передан в аренду. Министерство земельных и имущественных отношений РТ в ближайшее время должно подготовить все необходимые документы и заключить с компанией договор.

По данным публичной кадастровой карты, участок расположен в Приволжском районе Казани и предназначен под размещение объектов здравоохранения. Он был поставлен на кадастровый учёт 6 июня 2017 года. Его кадастровая стоимость — 193 327 688,32 рубля.

Напомним, в рамках республиканского Земельного кодекса получить участок без проведения торгов можно, если проект соответствует критериям масштабного инвестиционного. В частности, проект-претендент должен создать или увеличить число рабочих мест.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 2018 года в России для сферы надзора за здравоохранением будет введён риск-ориентированный подход. Все медицинские учреждения распределят по рейтингу риска. Такое заявление было сделано на заседании коллегии Росздравнадзора, которое прошло в Казани 3 июля под руководством главы ведомства Михаила Мурашко.