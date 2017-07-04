Берлин, 4 июля, 2017, 05:17 — ИА Регнум. Германия отказала президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в выступлении в турецких посольствах и консульствах на территории ФРГ, передает 3 июля Die Tagesschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Напомним, ранее ему было отказано в выступлении перед соотечественниками в кулуарах саммита. G20.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер объяснил, что отказ связан с тем, что в стране идет подготовительный период перед парламентскими выборами, которые состоятся 24 сентября 2017 года.

Он подчеркивает, что Берлин вправе отказать турецкому президенту, так как посольства и консульства относятся к территории ФРГ.

Помимо этого, не только Эрдогану было запрещено встречаться со своими соотечественниками и выступать в дипломатических представительствах. Запрет на время подготовительного периода в ФРГ распространяется на всех иностранных политиков и оппозиционеров, за исключением политиков стран Евросоюза.

Анкара негативно отреагировала на данную новость. Секретарь Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что «Берлин враждебно настроен на прибытие Эрдогана».