Москва, 4 июля, 2017, 04:59 — ИА Регнум. Минимальная сумма долгов, при которой судебный пристав может ограничить гражданину России выезд за границу, может быть увеличена с 10 тысяч до 30 тысяч рублей, передаёт 4 июля газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

По информации издания, соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» подготовил комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству.

Как сообщил член комитета Зариф Байгускаров, нововведение не должно коснуться «социально значимых» долгов — выплат по алиментам, возмещения вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца, а также причинённого имущественного ущерба и морального вреда. В этих случаях пороговая сумма будет по-прежнему составлять 10 тысяч рублей.

Кроме того, в случае должник в течение двух месяцев не исполнил решение суда, пристав также будет вправе ограничивать его выезд из страны при долге в 10 тысяч рублей.

Предполагается, что поправки должны вступить в силу с 1 октября 2017 года.

Напомним, в конце июня глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что в России около 1,6 млн граждан ограничены в праве выезда из страны в связи с неуплатой долгов.