Казань, 4 июля, 2017, 04:58 — ИА Регнум.

Карантин по птичьему гриппу, обнаруженному в посёлке Петровский в Тюлячинском районе в начале июня, продержался меньше месяца. Указом главы Татарии Рустама Минниханова ограничительные меры сняты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гапоненко Тарас Гурьевич. В птичьем городке. 1959

До 3 октября 2017 года для частного подворья на улице Державина установлено ограничение на вывоз в другие хозяйства инкубационного яйца и живой птицы. Подобная норма действует до 6 сентября ещё для шести частных подворий, где карантин был отменён 6 июня.

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На птицекомплексе «Лаишевский», где и выявили первый случай, карантин планируется снять со дня на день. Здесь завершается механическая и санитарная обработка. Поголовье птицы на предприятии, а также яйца уничтожены. Предполагаемый источник заражения на предприятии — дикая фауна.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, очаг инфекции в республике был обнаружен в начале мая. После подтверждения результатов в лаборатории г. Владимира на ООО «Птицекомплекс Лаишевский», что в 45 км от Казани, ввели карантин. Он распространяется на все подворья в радиусе 5 км от посёлка имени 25 лет Октября, где расположен комплекс.

Напомним, на рассмотрении Арбитражного суда РТ находится иск птицекомплекса, в котором он пытается признать незаконным и отменить постановление Управления Россельхознадзора по РТ об изъятии продукции. До 5 июля стороны должны предоставить запрошенные судом документы, а до 26 июля им дан срок на предоставление дополнительных сведений по существу иска.

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