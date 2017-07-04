Вашингтон, 4 июля, 2017, 04:43 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX во второй раз отложила по техническим причинам запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Intelsat 35e, который должен был состояться на космодроме «Канаверал» во Флориде.

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Старт ракеты был намечен на 20:35 по времени Восточного побережья США (03:35 мск), однако примерно за десять секунд до обозначенного времени он был отменён.

Точные причины отмены старта не называются. Отмечается, что новая попытка запуска ракеты возможна через 24 часа.

Напомним, что первоначально запуск Falcon 9 со спутником Intelsat 35e должен был состояться вечером 2 июля, но был отложен в последний момент из-за неполадок в системе навигации.

Аппарат Intelsat 35e, созданный компанией Boeing, предназначен для оказания телекоммуникационных услуг на территории Северной и Южной Америки, Европы и Африки. Срок работы спутника рассчитан на 15 лет. Масса аппарата составляет 6 тонн.