Берлин, 4 июля, 2017, 04:56 — ИА Регнум. Правящая коалиция Христианско-демократического союза и Христианско-социалистического союза (Союз ХДС/ХСС) приняла 3 июля предвыборную программу, передает Die Tagesschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Обе партии намерены снизить уровень безработицы в Германии до 3%, повысить долю расходов на науку до 3,5%, принять закон об иммиграции высококвалифицированных специалистов.

Все это прописано в документе под названием «Правительственная программа».

Помимо этого, партийные деятели пообещали ввести для семей с детьми специальные выплаты на покупку или снятие жилья в размере €1200 ежегодно на каждого ребенка в течение десяти лет.

Напомним, что выборы в бундестаг состоятся 24 сентября 2017 года. Все крупнейшие политические партии уже приняли свою предвыборную программу.

Главными оппонентами на выборах являются ХДС во главе с нынешним канцлером Ангелой Меркель и СДПГ (Социально-демократический союз) во главе с Мартином Шульцем.