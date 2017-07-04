Владивосток, 4 июля, 2017, 04:51 — ИА Регнум. Запрет оставлять маленьких детей одних в припаркованной машине является с точки зрения здравого смысле очевидным, однако на деле он работать не будет. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал автоюрист Александр Огневский.

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«Норма, связанная с тем, что детей маленьких не нужно оставлять одних в машине, является очевидной, даже ни с точки зрения закона, а с точки зрения здравого смысла, поскольку были инциденты, когда и погибали дети в машинах, и похищали автомобили вместе с детьми, — отметил эксперт. — Эта норма должна быть, но она не будет работать. Во-первых, нужно выявить факт того, что ребёнка оставили в машине, а во-вторых, ещё и доказать его потом».

«Что же касается автокресел, эта норма была несколько лет назад создана искусственно, и она с безопасностью, по моему мнению, была мала связана, — добавил Александр Огневский. — Она была связана, как и в случае с полисом ОСАГО, с желанием увеличить продажи конкретных компаний. Такое смягчение норм говорит о том, что, скорее всего, сегодня нет такого спроса на эти виды товаров, соответственно и наказание, которое предусмотрено за автокресло, оно превратилось в редкое явление».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление с поправками в ПДД, которое запрещает оставлять детей до семи лет одних в припаркованных автомобилях — они должны быть под присмотром совершеннолетних. В новой редакции ПДД разрешается водителям перевозить детей на заднем сидении с 7 до 11 лет включительно, используя только ремни безопасности. Перевозка детей с 12 лет на переднем сидении должна осуществляться с использованием автокресла.