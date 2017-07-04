Токио, 4 июля, 2017, 04:18 — ИА Регнум. Северокорейские военные рано утром 4 июля осуществили очередной запуск баллистической ракеты. Об этом сообщается японская телекомпания NHK со ссылкой на Минобороны.

Wiihot.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

По предварительным данным, ракета упала в Японском море в исключительной экономической зоне Японии. Другая информация о запуске в настоящее время уточняется.

Как сообщает Yonhap, ракета была выпущена из окрестностей города Бангьён, в провинции Северный Пхеньян. Тип ракеты пока не установлен.

Напомним, днём ранее власти Северной Кореи заявили о готовности нанести ракетный удар по любой точке планеты в случае необходимости.

В статье, опубликованной в центральной партийной газете страны «Нодон синмун» ко Дню стратегических войск Корейской народной армии, отмечалось, что благодаря скоростным мобильным пусковым установкам засечь ракетные пуски Пхеньяна будет невозможно, а следовательно, из ста пусков все сто будут успешными.

В этой связи издание также напомнило, что ранее в КНДР прошли успешные испытания новейших баллистических ракет «Хвасон-12» и «Пуккыксон-2», а также крылатых ракет класса «земля-корабль».

Напомним, ситуация вокруг Северной Кореи серьёзно обострилась в последние месяцы. Пхеньян регулярно проводит ракетные испытания, сопровождаемые воинственной риторикой, в первую очередь, в адрес Вашингтона. Тем временем США призывают к наращиванию санкционного давления на КНДР и проводят масштабные военные учения у побережья Корейского полуострова.