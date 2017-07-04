Хиллсборо, США, 4 июля, 2017, 04:04 — ИА Регнум. В американском штате Орегон полиция застрелила вооружённого мужчину, попытавшегося угнать вертолёт, передаёт Oregon Live.

Rikoooo Аэропорт Хиллсборо

Как сообщается инцидент произошёл 3 июня возле лётной академии аэропорта Хиллсборо.

По информации издания, мужчина подошёл к вертолёту, в котором находились инструктор по пилотированию и его ученик и произвёл выстрел, в результате которого никто не пострадал.

Инструктор и ученик сбежали с места происшествия, после чего злоумышленник проник в машину, однако угнать вертолёт ему не удалось. При появлении полиции мужчины попытался скрыться и был застрелен.

Отмечается, что личность нападавшего и мотивы его действий на данный момент не выяснены.

После инцидента в аэропорту Хиллсборо были временно приостановлены вылеты и приём всех авиарейсов.