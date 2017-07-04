Якутск, 4 июля, 2017, 04:27 — ИА Регнум. Камчатский краевой суд оставил в силе решение суда Петропавловска-Камчатского о привлечении к административной ответственности компании «Паллада», чье рыболовецкое судно попалось на промысле лососей с использованием запрещенных дрифтерных сетей. Как сообщили ИА REGNUM в краевом суде, фирма оштрафована на 1,7 млн рублей.

Сергей Малютин. Рыбацкий баркас. 1920-е

Представители компании просили отменить решение, так как считали, что вина не доказана, но апелляционная инстанция оставила его в силе.

«Летом прошлого года СДС «Мыс Урумпет» (судовладелец ООО «Паллада») осуществило добычу около 9 тонн тихоокеанских лососей с использованием орудий лова, запрещенных правилами рыболовства. Постановление вступило в законную силу», — пояснили в суде.

Кроме того, вступило в силу аналогичное решение, которое касается другой фирмы — ЗАО «Шумшу Ко., ЛТД», чей СРТМ «Леонид Ходыко» прошлым летом также попался на дрифтерном промысле. Траулер добыл более 125 тонн нерки, 35 тонн кеты и 0,6 тонн чавычи. За это фирму оштрафовали на 18,5 млн рублей, а само судно конфисковали в доход государства.

ИА REGNUM напоминает, что летом прошлого года в Охотском море камчатскими пограничниками были задержаны семь сахалинских и местных судов. Капитаны внесли в конструкцию ловушек изменения, и в результате вылов осуществлялся с использованием дрифтерных сетей. Такой вид промысла, который на Камчатке часто называют варварским (в сети попадает не только рыба, но животные и птицы), запрещен в России с 1 января прошлого года.