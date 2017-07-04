Пекин, 4 июля, 2017, 04:06 — ИА Регнум. Шесть китайских брендов смартфонов попали в десятку лучших на глобальном рынке гаджетов за первый квартал 2017 года в виду их низкой цены и высокого качества, сообщает газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на аналитическое исследование консалтинговой компании IDC.

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Китайские производители мобильных телефонов Huawei, Oppo, и Vivo заняли первые места на китайском рынке лучших производителей с долей рынка в 20%, 18,2% и 14,1% соответственно в первом квартале 2017 года.

Мировые отгрузки смартфонов Huawei достигли 35,55 млн экземпляров за этот период, что на 21,6% выше в сравнении с тем же периодом 2016 года. При этом доля рынка производителя возросла на 9,8%. Производители Oppo и Vivo показали рост отгрузок на 93% и 82% соответственно, достигнув показателей 25,5 млн и 22,7 млн аппаратов соответственно.

По словам аналитиков, ввиду высокой производительности и надежности китайских смартфонов, им удалось потеснить таких гигантов, как Samsung и Apple. Кроме того, глобальные продажи смартфонов этих двух фирм, занимающих два лидирующих места на мировом рынке гаджетов, практически не показали роста. Продажи Samsung выросли на 1%, а Apple упали на 1%.

Аналитики также отметили тот прорыв, которые сделали китайские мобильные производители в последнее время на пути к достижению мировых стандартов качества своей продукции. Отмечается, что долгосрочные инвестиции в высокотехнологическую продукцию Китая дола и свой результат в виде стремительного роста китайских брендов.

Исследование проводилось международной исследовательской и консалтинговой компанией International Data Corporation (IDC), которая сепециализируется на изучении мирового рынка информационных технологий и телекоммуникаций со штаб-квартирой в США.