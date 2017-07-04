Благовещенск, 4 июля, 2017, 04:05 — ИА Регнум. В Амурской области задолженность перед строителями космодрома «Восточный» сохраняется в размере 143 млн рублей, из которых 106,9 млн рублей — невыплаты со стороны бывшего «Дальспецстроя». На других предприятиях региона долг перед сотнями людей составляет 39 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс)Владислав Ларкин Космодром Восточный

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По состоянию на начало июля 2017 года задолженность перед строителями космодрома «Восточный» составляет 143 млн рублей. Самая весомая часть долга приходится на бывший «Дальспецстрой», а ныне «Главное военно-строительное управление №6» — 106,9 млн рублей. Ещё 17,1 млн рублей — невыплаты со стороны «ЦентрСтроя», 14,6 млн рублей — «Главное управление строительства дорог и аэродромов», 4,5 млн рублей — «Управление механизации строительства».

В региональном правительстве добавили, что помимо задолженности перед строителями «Восточного» на шести действующих предприятиях Приамурья и на десяти предприятиях-банкротах 639 сотрудникам не выплачено 39 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувший четверг, 29 мая, СМИ сообщали о начале забастовки строителей космодрома «Восточный», который требовали выплаты зарплат. На следующий день главный должник — ГВСУ №6 — обещал в течение трёх дней погасить перед строителями «Восточного» долги на 80%.