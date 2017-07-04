Бразилиа, 4 июля, 2017, 03:48 — ИА Регнум. Как заявил глава государства в интервью одному из местных СМИ, выдвинутые федеральной прокуратурой обвинения являются «слабыми и непоследовательными» и потому члены Палаты депутатов встанут на его сторону.

Diego DEAA Мишел Темер

Ранее со схожими заявлениями выступил адвокат президента Бразилии Антониу Клаудиу Марис де Оливейра, по словам которого, обвинения в пассивной коррупции со стороны генерального прокурора Родриго Джанота «основываются на предположениях, допущениях» и являются «очень хрупкими».

Напомним, дело против Мишела Темера основано на показаниях руководителей крупнейшей в Бразилии компании по производству и заготовке мяса JBS, которые обвинили главу государства в получении незаконных вознаграждений с 2010 года и предоставили запись, на которой тот молча выслушивает или соглашается на возможные преступления коррупционной направленности.

Палата депутатов Конгресса Бразилии на текущей неделе должна начать обсуждение обвинений, выдвинутых против президента. Для того чтобы Верховный суд мог начать уголовный процесс на Мишелом Темером, данное решение должны поддержать не менее двух третей депутатов (то есть 342 из 513).