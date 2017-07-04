Пекин, 4 июля, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Китай вновь призвал Индию немедленно вывести своих пограничников, которые, как утверждает Китай, вторглись на территорию КНР, передает 3 июля газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на пресс-секретаря МИД КНР.

Флаг КНР

«Базовым принципом международного права является подчинение договоренностям», — заявил пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан, добавив, что индийская сторона нарушила существующие соглашения о границе, что идет вразрез с базовыми принципами ООН и международного права, что, по словам Гэна, является «очень серьезной проблемой».

Китай призвал Индию уважать соглашения о разграничении государственной границы, а также суверенитет и территориальную целостность Китая, в связи с чем заявил о срочной необходимости вывести индийских пограничников с территории, которую Китай считает своей.

Отметим, что в доказательство своего права на владение спорными территориями на Сиккимским участке индийско-китайкой границы, КНР адресуется к Англо-китайской конвенции 1890 года, действительность которой была подтверждена Индией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай призвал Индию немедленно убрать пограничников, которые пересекли китайско-индийскую границу, а также начать расследование произошедшего 26 июня инцидента, когда индийские пограничники закрепились на территории, которую Китай считает своей.