Вашингтон, 4 июля, 2017, 03:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили повестку саммита G20, который должен пройти 7−8 июля в Гамбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Как отмечается, в ходе беседы лидеры двух страны «обсудили вопросы климата, в том числе глобальный избыток производства стали».

3 июля официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что Ангела Меркель и Дональд Трамп проведут перед началом саммита двустороннюю встречу, вероятнее всего она состоится вечером 6 июля.

Ожидается, что лидеры Германии и США обсудят совместную инициативу по борьбе с терроризмом. Кроме того, они намерены затронуть вопросы финансирования миротворческих миссий ООН и сокращения потоков мигрантов.

Напомним, ранее состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в ходе которых стороны также обсудили основные темах предстоящего саммита G20. В их числе была проблема Парижского соглашения по климату и ряд аспектов двустороннего сотрудничества Москвы и Берлина.

На полях саммита также должна состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.