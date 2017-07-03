Дакка, 4 июля, 2017, 02:29 — ИА Регнум. По меньшей мере девять человек погибли и ещё более 50 пострадали в результате взрыва на предприятии по пошиву одежды в Бангладеш, передаёт портал bdnews24.

(сс)GDJ Взрыв

Как уточняется, ЧП произошло 3 июня в округе Газипур, на фабрике, принадлежащей компании Multifabs.ltd.

По предварительным данным, речь идёт о производственной аварии. В местной пожарной службе сообщили, что на предприятии произошёл взрыв отопительного котла. В результате этого обрушилась часть четырёхэтажного здания.

На месте ЧП продолжается спасательная операция. Спасатели начали разбор завалов.

По словам замруководителя пожарной службы, число жертв ещё может возрасти.

Напомним, весной 2013 года в столице страны Дакке произошло обрушение восьмиэтажного здания торгового центра и швейной фабрики Rana Plaza, в результате чего погибли более 1000 человек, ещё около 2500 человек пострадали.