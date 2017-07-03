Кишинёв, 4 июля, 2017, 02:04 — ИА Регнум. Группа депутатов парламента Молдавии из Гагаузии зарегистрировала в законодательном органе республики поправку к проекту социалистов и демократов о переходе к смешанной системе выборов, предполагающую предоставление Гагаузии квоты в пять мест в парламенте Молдавии. Как передает корреспондент ИА REGNUM законопроект, разработанный депутатом из фракции социалистов Федором Гагаузом, поддержали и трое депутатов-демократов из Гагаузии — Николай Дудогло, Корнел Дудник и Демьян Карасени.

Иван Шилов ИА REGNUM Гагаузия

По словам Федора Гагауза, это станет гарантией минимального представительства гагаузского народа в парламенте, о чем говорится и в рекомендациях Венецианской комиссии. При этом жители автономии, по логике автора законопроекта, должны сохранить возможность выбирать депутатов и по спискам политических партий.

Предложенная поправка также предусматривает, что одномандатные округа будут территориально формироваться на территории автономии Центризбиркомом по предложению Народного собрания Гагаузии. Согласно пояснительной записке к проекту, это позволит гарантировано избежать несправедливого «нарезания» границ избирательных округов, при котором в один округ могут быть включены территории Гагаузии и соседних с автономией районов, что приведет к «размыванию» голосов жителей автономии.