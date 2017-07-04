Пекин, 4 июля, 2017, 04:33 — ИА Регнум. Проливные дожди, обрушившиеся на юг Китая, начали ослабевать, в то время как их место начала занимать жара, передает 3 июля агентство «Синьхуа» со ссылкой на метеорологические службы Китая.

dimitrisvetsikas1969 Жара

Национальный метеорологический центр объявил «голубой» уровень погодной опасности в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, а также в провинции Гуаньдун, расположенных на юге Китая, однако, мощные дожди ожидаются в провинциях Юньнань, Сычуань и других районах на юге страны.

Тем не менее, некоторые районы Гуанси и Гуандьдуна продолжат находится под воздействием сильных дождей. Это также касается и провинции Сычуань. В общей сложности непогода будет держаться с 5 по 8 июля.

Метеоцентр также прогнозирует наступление жары на юг страны. В некоторых частях автономного района Внутренняя Монголия, провинций Хэбэй, Хэнан, Шаньси, Хубэй и Сычуань, а также городе центрального подчинения Чунцин температура поднимется до 37−39 градусов жары. В ряде районов столбик термометра подскочит до 40 градусов.

По словам представителе метеоцентра, теперь гражданам, пережившим проливные дожди и паводки, предстоит подготовиться к невыносимой жаре. Детям и пожилым людям рекомендовано не покидать жилье.

Ранее стало известно, что Министерство финансов КНР учредило экстренный фонд помощи пострадавшим и устранения последствий паводков на юге Китая.