Наньнин, Китай, 4 июля, 2017, 01:16 — ИА Регнум. Китай объявил о четвертом уровне экстренного реагирования в связи с дождями и паводками в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, которые привели к гибели 16 человек и пропаже без вести еще 10 человек, передает 3 июня агентство «Синьхуа».

Рыбаки. Гуанси, Китай

Проливные дожди накрыли некоторые районы Гуанси еще в субботу, что привело к вынужденному переселению в более безопасные места свыше 92 тыс. жителей. Непогода нанесла прямого экономического ущерба в размере 2,9 млрд юаней ($430 млн).

Министерство гражданской администрации КНР и Государственная комиссия по предотвращению бедствий уже направила рабочие группы с целью помощи в устранении последствий на местах.

Четвертый уровень является самым низким в системе реагирования экстренных служб в КНР. Он подразумевает 24-часое оповещение, ежедневные доклады о повреждениях и предоставление помощи в течение 48 часов.

К настоящему моменту на устранение последствий природных бедствий в Гуанси уже выделено свыше 3,6 млн юаней.

Напомним, что не утихающие с мая 2017 года проливные дожди над большей частью южных и центральных провинций Китая стали причиной паводков, наводнений, а также схода селей и оползней. В результате разгула стихии и погодных аномалий жертвами стали уже многие десятки человек. Сотни тысяч остались без крова.