Кишинёв, 4 июля, 2017, 01:00 — ИА Регнум. Власти Молдавии не намерены выдавать Приднестровью экс-президента ПМР Евгения Шевчука, которого в Тирасполе обвиняют в хищении государственных средств в особо крупных размерах. Как сообщил кишиневскому изданию Deschide вице-премьер Молдавии по «реинтеграции» Георгий Бэлан, это связано с тем, что между Молдавией и Приднестровьем нет соглашения об экстрадиции. «Если у Евгения Шевчука нет проблем с органами правопорядка правобережья, он может сколько угодно находиться на территории Молдовы», — заявил Бэлан.

Gospmr.ru Евгений Шевчук

В свою очередь, генеральный прокурор Молдавии Эдуард Харунжен заявил, что для экстрадиции необходимы два субъекта международного права. «В нашем случае я не вижу второго субъекта, с которым мы могли бы налаживать сотрудничество в области международного права. Нам не с кем заключать договор об экстрадиции», — сказал он.

Сам Евгений Шевчук тем временем рассказал в Facebook, что покинул Приднестровье на такси, а не на лодке, как ранее сообщали приднестровские и молдавские СМИ. Открытие против него уголовных дел и снятие неприкосновенности Шевчук назвал «сведением счетов и борьбой с политическими оппонентами» по заказу главы холдинга «Шериф» Виктора Гушана. Он также сообщил, что в его квартире, доме в приднестровских Строенцах и доме родителей накануне прошли обыски.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный совет (ВС) Приднестровья 28 июня снял неприкосновенность с бывшего президента Приднестровья Шевчука в связи с возбужденными против него уголовными делами о хищении государственных средств в особо крупных размерах.

В общей сложности Шевчук стал фигурантом пяти уголовных дел. Как отметил спикер парламента Александр Щерба, Шевчук «создал систему, которая коррумпированно работала на вывод денежных средств из бюджета и для личного обогащения». Экс-президента подозревают в превышении служебных полномочий, контрабанде товаров через государственную границу, взяточничестве, присвоении народных средств, в том числе через Стабилизационный фонд и других преступлениях.

В ночь перед голосованием о снятии неприкосновенности Шевчук незаконно покинул территорию ПМР, убыв в Молдавию.