Москва, 4 июля, 2017, 04:42 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с шестым государственным визитом в Россию с момента вступления в свою должность в 2013 году, передает 3 июля агентство «Синьхуа».

antilong Си Цзиньпин

По словам помощника главы МИД КНР Ли Хуэйлая, во время своего визита Си проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным, с которым подпишет ряд договоров о сотрудничестве в сферах торговли, экономики, инвестиций, связи, СМИ и образования.

Стороны также подпишут совместное заявление об утверждении плана осуществления в период с 2017 по 2020 годы Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией.

Последний визит является уже шестым в Россию с момента вступления Си в должность председателя КНР в 2013 году, а также третьей встречей между ним и Путиным за 2017 год, с которым в общей сложности Си встречался 22 раза.

Из Москвы Си направится в Германию с государственным визитом, где примет участие в предстоящем саммите G20.

Напомним, что в преддверии визита в Москву китайский лидер заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений между Россией и КНР, а также выразил надежду, что предстоящая встреча с президентом России придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.

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