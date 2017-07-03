Рамалла , 4 июля, 2017, 00:52 — ИА Регнум. В мероприятии также приняли участие глава Генеральной кадровой комиссии Палестины Муса Абу Зейд и глава Кабинета Китайской Народной Республики по делам Палестины Чэнь Синжчжун.

Minister-president Rutte Рами Хамдалла

Встреча была направлена на обсуждение различных аспектов и перспектив сотрудничества. В частности, речь шла о вопросах сферы общественного управления.

Согласно заявлению, переданному журналистам по электронной почте, Хамдалла поведал гостям о результатах политического развития Палестины. Он озвучил одобрение «продолжительной политической и материальной поддержки Китаем Палестины», подчеркивая прочность двусторонних отношений.

Напомним, что Китай поддерживает идею создания независимого государства Палестина в пределах границ 1967 года, о чем неоднократно было заявлено с высоких трибун, включая главу МИД КНР Ван И. Кроме того, Китай периодически оказывает экономическую помощь Палестине.