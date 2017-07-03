Бостон, США, 4 июля, 2017, 00:00 — ИА Регнум. По их данным, водитель протаранившего пешеходов автомобиля заявил, что причиной инцидента стала его ошибка в нажатии педалей газа и тормоза. Задержанный водитель сотрудничает со следователями.

Massport.com Бостонский аэропорт Логан на фоне заката

Тем не менее, в медицинские учреждения Бостона после этого инцидента госпитализированы уже 10 человек.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском Бостоне (штат Массачусетс) неизвестный на автомобиле протаранил толпу пешеходов. По предварительной информации, в результате девять человек были госпитализированы.