СМИ: Наезд на пешеходов в Бостоне не рассматривается как теракт
Бостон, США, 4 июля, 2017, 00:00 — ИА Регнум. По их данным, водитель протаранившего пешеходов автомобиля заявил, что причиной инцидента стала его ошибка в нажатии педалей газа и тормоза. Задержанный водитель сотрудничает со следователями.
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Бостонский аэропорт Логан на фоне заката
Тем не менее, в медицинские учреждения Бостона после этого инцидента госпитализированы уже 10 человек.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших.
Как сообщало ИА REGNUM, в американском Бостоне (штат Массачусетс) неизвестный на автомобиле протаранил толпу пешеходов. По предварительной информации, в результате девять человек были госпитализированы.