Алжир, 4 июля, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Власти Алжира планируют предоставить нелегальным мигрантам статус резидента и предоставить работу, чтобы восполнить нехватку рабочей силы в сельском хозяйстве и строительной отрасли, а также сгладить рост расистских настроений, 3 июля сообщает Reuters.

Малийская женщина

«Они получат статус резидента, который позволит им получить работу», — заявил премьер-министр Алжира Абдельмаджид Теббун.

Напомним, уровень безработицы среди молодежи в Алжире составляет около 30%, однако в некоторых секторах экономики страна сталкивается с нехваткой рабочей силы. Алжир пытается снизить чрезмерную зависимость экономики от добычи нефти и газа.

По неофициальным данным, около 100 тыс. мигрантов из Мали, Нигера и Буркина-Фасо прибыли в Алжир. Некоторые мигранты используют Алжир в качестве транзитной страны по пути в Европейский союз через соседнюю Ливию.

В прошлом месяце началась онлайн-кампания «Нет места африканцам в Алжире», получившая широкую поддержку в Twitter и Facebook. Мигрантов обвиняют в том, что они отбирают рабочие места у граждан Алжира и ответственны за распространение ВИЧ — инфекции.