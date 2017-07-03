Вашингтон, 3 июля, 2017, 23:35 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон считает, что судьба президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада зависит от позиции Российской Федерации. Такое мнение Тиллерсон высказал в частной беседе с генеральным секретарем Организации Объединённых наций Антониу Гуттеришем, пишет Foreign Policy.

Beshr Abdulhadi ВС САР

Издание напоминает, что ещё три месяца назад глава Государственного департамента США был уверен в том, что президент Асад причастен к использованию химического оружия и должен покинуть пост президента Сирии.

Но теперь позиция Вашингтона оказалась скорректированной из-за успехов сирийских властей в борьбе с терроризмом в стране и ведущей роли Москвы в урегулировании конфликта.

Власти США собираются сосредоточиться на борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также приложить усилия, чтобы не допустить повторного применения химического оружия.

При этом до сих пор нет никаких доказательств того, что сирийские власти причастны к использованию химического оружия в ходе конфликта.

В Государственном департаменте США отказались комментировать частную беседу Тиллерсона с Гутерришем, а лишь заявили, что Вашингтон «остается приверженным женевскому процессу» и «по-прежнему поддерживает стабильный политический процесс, способный решить вопрос будущего Сирии».

Стоит отметить, что ещё до инцидента с «химическим оружием» в провинции Идлиб власти США были готовы снять с повестки дня требование предыдущей администрации Барака Обамы — «Асад должен уйти». Однако инцидент в населенном пункте Хан-Шейхун, где якобы было применено химическое оружие, вновь вернул администрацию Трампа на рельсы администрации Обамы.