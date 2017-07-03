Мехико, 3 июля, 2017, 23:19 — ИА Регнум. Крокодил откусил руку американскому туристу в юго-восточном мексиканском штате Кинтана-Роо, 3 июля сообщает Fox News.

Крокодил

Нападение произошло в районе мексиканского города Канкун в лагуне Ничупте, когда гражданин США намеревался справить малую нужду.

Из воды неожиданно появился крокодил и откусил предплечье. Пострадавшему удалось вырваться на берег.

40-летнего мужчину срочно доставили в больницу, где незамедлительно прооперировали. В настоящий момент пострадавший находится в критическом состоянии.

Напомним, в 2016 году гражданин США был атакован крокодилом в лагуне возле города Канкун во время подводной охоты.

В результате нападения пострадавший получил серьезные раны лица и головы. В череп пришлось вставить металлическую пластину, в общей сложности хирург наложил около 200 швов.