В Мексике попытка справить малую нужду закончилась оторванной рукой
Мехико, 3 июля, 2017, 23:19 — ИА Регнум. Крокодил откусил руку американскому туристу в юго-восточном мексиканском штате Кинтана-Роо, 3 июля сообщает Fox News.
Нападение произошло в районе мексиканского города Канкун в лагуне Ничупте, когда гражданин США намеревался справить малую нужду.
Из воды неожиданно появился крокодил и откусил предплечье. Пострадавшему удалось вырваться на берег.
40-летнего мужчину срочно доставили в больницу, где незамедлительно прооперировали. В настоящий момент пострадавший находится в критическом состоянии.
Напомним, в 2016 году гражданин США был атакован крокодилом в лагуне возле города Канкун во время подводной охоты.
В результате нападения пострадавший получил серьезные раны лица и головы. В череп пришлось вставить металлическую пластину, в общей сложности хирург наложил около 200 швов.