Липецк, 4 июля, 2017, 00:46 — ИА Регнум. Городские власти Липецка не отказываются от планов строительства воздушного метро. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил журналистам 3 июля глава города Сергей Иванов. В этом он разошелся с вице-губернатором Юрием Божко, который несколькими днями ранее заявил, что проект строительства линии метрополитена свернут, и средства — и в том, и в другом случае речь идет о 8 млрд. рублей — будут направлены на модернизацию городской трамвайной сети. Фактически, речь идет о пуске в Липецке линий скоростного трамвая — правда, никаких данных о маршрутах обновленного трамвая власти пока не представили.

Пассажиры

Между тем, по первоначальному проекту линия метро должна была заработать в городе уже в 2018 году. Как напоминает корреспондент ИА REGNUM, программа его строительства была представлена в 2015 году. Тогда предполагалось, что линия соединит Левобережный и Советский районы города. Программа предусматривала, среди прочего, строительство моста через р. Воронеж и завода по выпуску вагонов легкого метро на территории ОЭЗ «Липецк».

Очевидно, что пока внятной программы развития сети городского электротранспорта ни у мэрии, ни у областных властей нет. Сразу два масштабных проекта — легкое метро и скоростной трамвай — бюджет региона, очевидно, просто не потянет.