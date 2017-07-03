Грозный, 3 июля, 2017, 22:55 — ИА Регнум. Сообщается, что Джабраилов подозревается в причастности к мошеннической схеме по незаконному обналичиванию средств.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

По данным следствия, фирмы-однодневки через расчетные счета, открытые через Чеченское отделение Сбербанка, обналичили более 1 млрд руб. По предварительной оценке, в результате действий лишь восьми фирм государству причинен ущерб на сумму более 298 млн руб.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов.

На данный момент Джабраилов скрывается за рубежом.