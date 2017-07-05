Москва, 5 июля, 2017, 06:05 — ИА Регнум. Последний авиасалон в Ле Бурже показал удивительное для многих изменение тенденций, имеющее место в современном авиастроении. Почему новые боевые самолеты будут так сильно отличаться от своих предшественников, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Юрий Селиванов.

Иван Шилов ИА REGNUM Учебно-тренировочный самолёт Як-152

Прежде чем переходить к описанию и причинам новых тенденций, которые будут определять облик новой боевой авиатехники, стоит обратить внимание на тот уровень отчуждения, который продемонстрировали устроители по отношению к России. Он не сравним даже с тем, который имел место в период холодной войны, когда СССР демонстрировал здесь свои новые самолеты в натуральную величину. Сегодня же, ссылаясь на санкции, авиасалон в Ле Бурже позволил выставить только миниатюрные макеты российских самолетов.

Теперь о тенденциях. Как это ни странно, но, похоже, что бум, продемонстрированный беспилотными летательными аппаратами, постепенно отходит на второй план. Причины этого явления обнаружились в ходе боевого использования. Как оказалось, БПЛА, управляемые с расстояния сотен и тысяч километров, не позволяют оператору достаточно быстро оценивать складывающуюся боевую обстановку, результатом чего следуют необоснованные атаки мирных объектов либо другие ошибочные действия оператора. Кроме того, канал управления БПЛА, как выяснилось, обладает существенной уязвимостью, что доказано неоднократным перехватом управления, имевшим место в разных условиях использования.

Возврат к боевой авиационной технике предшествующего поколения, достаточно тяжелым истребителям и бомбардировщикам, рассчитанным на полномасштабную войну, оказывается недостаточно эффективным в ходе контрповстанческой борьбы. Таким образом, на горизонте ближайшего будущего возникает специальный класс пилотируемой авиатехники, предназначенной для использования в условиях локальных конфликтов. Такая техника была продемонстрирована конструкторскими бюро различных стран. Стоит попрекнуть российские авиаконструкторское бюро за некоторое отставание в данной области. Ведущаяся доработка учебно-тренировочного самолета ЯК-152, предполагающая использование его в качестве легкого штурмовика, поможет сократить отставание российских авиаконструкторских бюро в этой области.

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