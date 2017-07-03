Берлин, 3 июля, 2017, 22:02 — ИА Регнум. Систематические нарушения режима прекращения огня в Донбассе — из-за недостатка политической воли, считает заместитель главы миссии наблюдателей ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

СВ ДНР ОБСЕ

В интервью немецкой Tagesspiegel он отметил, что «за последние шесть месяцев ситуация на линии соприкосновения ВСУ с ДНР и ЛНР ухудшилась: с начала нынешнего года здесь убиты 52 человека, ранены 233. Годом раньше за тот же период было зафиксировано 32 смерти и 126 человек получили ранения».

«Положение становится хуже, потому что причины, вызывающие нарушения режима тишины, остаются неизменными, — считает Хуг. — Во-первых, стороны разделяет слишком узкая полоса земли, а во-вторых, это то, что тяжелое вооружение, которое должно было быть отведено на установленное соглашением расстояние, так и осталось на своем месте».

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По мнению чиновника из ОБСЕ, «жилые дома становятся мишенями, потому что возле них стоят танки и орудия».

«Те, кто ставил подписи под Минскими документами, так и не смогли принять решения, требующие мужества: отвести технику и не стрелять в ответ на провокации противника», заявил он, отметив при этом, что «для гражданского населения никакой линии разъединения не существует: на всем 500-километровом протяжении границы организованы 5 переходов, которыми пользуются в день от 15 до 30 тысяч человек и это настраивает на позитивный лад: ни в каких других конфликтах подобного дружелюбия населения не наблюдается».

«Возможности мирного урегулирования есть, они близки и достижимы. Здесь не конфликт на религиозной или этнической почве, какие наблюдаются в других местах. Если те, от кого зависит принятие решений, проявят волю и желание, здесь наступит мир. Но нужна воля, прежде всего, политическая воля», — заключает Александр Хуг.

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