Киев, 3 июля, 2017, 21:23 — ИА Регнум. Напомним, 27 июня в Киеве в результате подрыва автомобиля погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал. Было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Расследование ведет военная прокуратура Украины.

Grytsenko.com.ua Анатолий Гриценко

При этом член коллегии Министерства внутренних дел Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко обвинил в убийстве Шаповала российские спецслужбы. Каких-либо доказательств он не предоставил.

Гриценко также считает, что за ликвидацией Шаповала стоят российские спецслужбы. Бывший глава Минобороны Украины угрожает России взрывами на её территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2017 года при взрыве автомобиля в Мариуполе погиб сотрудник Службы безопасности Украины. Власти также заявили, что за этим могут стоять российские спецслужбы.

При этом каких-либо доказательств украинская сторона не предоставляет.

Москва неоднократно отвергала обвинения со стороны Украины в террористической деятельности на её территории. Российские власти всегда подчёркивали, что не являются стороной конфликта на Украине и заинтересованы в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.