Ялта, Крым, 3 июля, 2017, 21:13 — ИА Регнум. Отметим, что здравница расположена на самом берегу моря в старинном парке юго-восточной части города. В 1902 году её основал доктор А.А. Бобров. Это был первый на полуострове детский санаторий для больных костным туберкулезом. По мнению крымских медиков, реликтовая маслиновая роща санаторного парка создаёт неповторимый целебный микроклимат, благотворно влияющий на органы дыхания больных.

Sanatoriev.net Детский санаторий им А.А. Боброва в Алупке

«Всё лучшее детям? Наверное, но не всем, а только своим! На кадастровой карте России появился новый земельный участок, площадью 1,5 гектара, раскинувшийся в самом центре санатория — это парковая зона… При Украине парк деребанили как могли: территория застраивалась, через суды пытались вернуть землю санатория, но чтоб теперь при России так в наглую отрезали парк, никто не ожидал», — отмечает крымский общественник.

По его информации, которую он собрал по выпискам из Россреестра, данный участок в июне 2017 года на себя оформила администрация Ялты, записав его в гостиничное обслуживание.

«При этом адрес указали — район санатория А.А. Боброва. Вот что в голове этих людей? Зачем красть у детей? Тут долго гадать не надо, в скором времени участок кому-то будет предоставлен в аренду под застройку. «Отрезали» его, скорее всего, под кого-то «конкретного». Интересно, что по этому поводу думают Сергей Валерьевич (Аксёнов, — прим. ИА REGNUM ) и прокуратура»? — подчеркнул Александр Талипов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ялтинский журналист и общественник Сергей Сардыко заявил в открытом письме о том, что местные чиновники равнодушно игнорируют практически все поручения главы Крыма и президента РФ.

«В Ялте система отбора во власть строится по принципу преданности, а не профессионализма. Недавно вы тоже раскритиковали работу чиновников на местах, заявив, что они работают некачественно, а минимум 50 процентов своих обещаний просто не выполняют, получая премии и надбавки», — отметил общественник.