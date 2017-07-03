Мадрид, 3 июля, 2017, 21:12 — ИА Регнум. Нынешний хозяин Елисейского дворца Эммануэль Макрон решил продемонстрировать свою политическую силу и радикализм, пишет испанская El País. 3 июля французский лидер выступил в парламенте страны с речью, в которой обозначил свои приоритеты, среди которых: сокращение на треть численность депутатов и сенаторов, а также введение «дозы пропорциональности» в избирательной системе страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макролеон

Первое должно, по мнению Макрона, «повысить эффективность в подготовке, обсуждении законов и ускорить их принятие», а второе — «улучшить репрезентативность групп населения в парламенте».

«По мнению французского лидера, существующая ныне в республике мажоритарная двухтуровая система выборов не позволяет реально отражать в парламенте соотношение политических сил в стране, — отмечает автор публикации Марк Бассетс. — Например, Национальный фронт Марин Ле Пен, набравший во втором туре президентских выборов в мае почти 11 миллионов голосов, в июне получил лишь 8 мест в высшем законодательном органе страны».

Если предлагаемые Макроном меры не будут утверждены парламентариями в течение установленного законом срока, он готов вынести их на всенародный референдум.

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Кроме того, французский президент подтвердил готовность отменить с 1 ноября нынешнего года действие введенные после терактов 2015 года меры чрезвычайного положения. К этому моменту парламентом должен быть разработан и принят Антитеррористический закон, содержащий и статьи о чрезвычайной ситуации и возможности объявления в стране разного уровня угроз террористических актов.

В заключение полуторачасовой речи Макрон призвал всех «возродить дух основателей Европейского Сообщества, чтобы «перезапустить проект и поднять его на новую высоту».