Киев, 3 июля, 2017, 20:47 — ИА Регнум. В 2019 году заседание Парламентского комитета НАТО может пройти на Украине. Об этом 3 июля в Раде заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий на совместном брифинге с президентом Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Паоло Алли, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

«Господин президент не просто был на Украине, он был на передовой. И не на словах знает, как выглядит «агрессия России», как украинские воины защищают не только Украину, но и защищают весь свободный мир от «российской агрессии». Ещё полгода назад наша парламентская делегация в НАТО и я лично обратились к господину президенту с предложением, чтобы одна из сессий Парламентской ассамблеи НАТО могла пройти на Украине. Насколько нам известно, этот вопрос будет рассмотрен осенью, на одном из заседаний комитетов Парламентской ассамблеи. Мы очень рассчитываем, что весной 2019 года заседание ПА НАТО сможет состояться тут, в Киеве, так как последнее произошло в Тбилиси Грузии», — сказал Парубий.

«Такое решение ПА было бы очень важным для Украины. Во время 20-летия Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, мы активизировали курс Украины по вступлению в НАТО», — добавил Парубий.

Он также проинформировал, что в июле Киев посетит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«10 июля в Киев с делегаций прибудет генеральный секретарь НАТО Столтенберг. У нас с ним предусмотрена встреча, во время которой мы будем говорить о перспективах членства Украины в НАТО», — подытожил Парубий.

В свою очередь, экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук считает, что членство Украины в НАТО — «это стабильность и безопасность нашего народа, это реалии нашего дня». Об этом Кузьмук заявил в эфире телеканала «112 Украина».

При этом он выразил уверенность в том, что в ближайшие годы Украина не станет членом НАТО, поскольку на её территории идет война, при этом не улажен территориальный спор с Россией.

«Несмотря на то, что альянс постоянно заявляет о том, что его двери открыты, никогда альянс не будет брать на себя ношу. Ему не нужны проблемы. В члены НАТО нужна страна, которая максимально самодостаточная. Те стандарты, о которых говорят каждый день, как раз и заключаются в том, чтобы был уровень демократии, свобода человека, свобода прав, свободная экономика. Вооруженные силы в конце. Сегодня нам надо сконцентрироваться на достижении стандартов НАТО, которые достигли все члены НАТО. Это сложная работа. Если мы ее не сделаем в ближайшие пять лет, никакого вступления в НАТО не будет. Тем более что одно из главных условий вступления в НАТО — порядок на границах, территориальные претензии, а мы сегодня в состоянии войны», — напомнил Кузьмук.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в Киеве президент ПА НАТО Алли назвал Украину форпостом западной демократии и ценностей. «Мы, конечно, занимаемся вопросами безопасности, но мы также следим за геополитической ситуацией. Мы знаем, что ситуация с безопасностью здесь является важной для безопасности всего западного мира. Украина — форпост всех западных демократий и наших общих ценностей. Поддержка Украины — это поддержка нас самих. Мы знаем, что охрана и защита Украины — это защита нас самих», — сказал Алли.

Он также отметил, что Украина станет членом НАТО. «Мы в последнее время наблюдаем большие успехи Украины, её успешные шаги по евроатлантической интеграции. Ещё очень много надо сделать на этом пути. Мы видим большой прогресс. Мы уверены, что Украина станет членом НАТО, и мы будем поддерживать её», — заверил Алли.

Напомним, 9 июня 2017 года президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать закон, который закрепит курс Украины на членство в НАТО и ЕС как стратегические внешнеполитические приоритеты государства.

«Конечно, подпишу, поскольку эта законодательная инициатива была согласована со мной», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что парламентская коалиция активно участвовала в принятии этого закона. «Хочу напомнить, что это не новшество, а возвращение к тому состоянию, когда в 2003 году в Законе об основах национальной безопасности в качестве главной цели было членство в НАТО», — напомнил Порошенко.

Он пояснил, что как президент Украины, должен заботиться о безопасности государства. «Критерии для того, чтобы претендовать на членство в НАТО чрезвычайно высокие. Кстати, они почти совпадают с критериями для членства в ЕС», — считает Порошенко.

Как сообщалось, в 2014 году Украина активизировала сотрудничество с НАТО после потери Крыма и начала войны в Донбассе. В конце 2014 года украинский парламент принял закон, который предусматривает отказ Украины от политики внеблоковости. В 2015 году Украина приняла Военную доктрину. Согласно документу, предусмотрено усиление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран — членов НАТО. 8 июня 2017 года Верховная рада Украины приняла законопроект №6470, который на законодательном уровне закрепил намерение Украины вступить в НАТО и ЕС. Согласно документу, внесены изменения в закон Украины «Об основах внутренней и внешней политики».